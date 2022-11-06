Пожежа у Костромі: загинув окупант, який воював проти України з 2015 року

Листопад, 06 в 18:04

У російському місті Кострома внаслідок пожежі у нічному клубі 5 листопада загинув найманець РФ, який брав участь у війні проти України з 2015 року. Йдеться про 38-річного Олександра Реднікова.

Про це заявив автор книг про Донбас та український журналіст Денис Казанський. За його словами, Редніков перебував у Костромі після поранення, однак не уточнюється, де та за яких умов він його отримав.

За неофіційною інформацією, найманець Кремля нібито намагався врятувати росіян, які залишалися у нічному клубі під час пожежі, але сам загинув.

Зараз дивляться

– Той випадок, коли хотів дійти до Києва і воювати з бандерівцями, але тебе спалив у Костромі п’яний російський солдат, – зазначає український письменник.

Місцеві поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у підпалі клубу. Повідомляється, що внаслідок пожежі у Костромі загинуло 15 осіб.

Російські видання стверджують, що ним виявився окупант, який нещодавно повернувся з війни проти України. Відомо, що 23-річний військовий-контрактник РФ Станіслав Іонкін вже визнав свою провину.