Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Росія

Пожежа у Костромі: загинув окупант, який воював проти України з 2015 року

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Пожежа у Костромі: загинув окупант, який воював проти України з 2015 року
Фото: Факти ICTV

У російському місті Кострома внаслідок пожежі у нічному клубі 5 листопада загинув найманець РФ, який брав участь у війні проти України з 2015 року. Йдеться про 38-річного Олександра Реднікова.

Про це заявив автор книг про Донбас та український журналіст Денис Казанський. За його словами, Редніков перебував у Костромі після поранення, однак не уточнюється, де та за яких умов він його отримав.

За неофіційною інформацією, найманець Кремля нібито намагався врятувати росіян, які залишалися у нічному клубі під час пожежі, але сам загинув.

Зараз дивляться

– Той випадок, коли хотів дійти до Києва і воювати з бандерівцями, але тебе спалив у Костромі п’яний російський солдат, – зазначає український письменник.

Місцеві поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у підпалі клубу. Повідомляється, що внаслідок пожежі у Костромі загинуло 15 осіб.

Російські видання стверджують, що ним виявився окупант, який нещодавно повернувся з війни проти України. Відомо, що 23-річний військовий-контрактник РФ Станіслав Іонкін вже визнав свою провину.

Читайте
У Білорусі серед мобілізованих росіян спалах хвороб через антисанітарію - ГУР

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка