Факти / Світ / Росія Листопад, 09 в 15:46 Захищено: Кого російські ЗМІ видають за експертів у своїх ефірах і як розпізнати маніпуляції Олексій Коссе, Головний редактор програми Антизомбі Фото: Факти ICTV Цей вміст захищено паролем. Щоби його переглянути, будь ласка, введіть свій пароль нижче: Пароль: Зараз дивляться Теги: Війна в Україні, Пропаганда Росії, Російська пропаганда Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!