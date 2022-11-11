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США позбавили РФ статусу країни з ринковою економікою: що це означає

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
США позбавили РФ статусу країни з ринковою економікою: що це означає
Фото: Pixabay

Міністерство торгівлі США більше не вважатиме Росію країною з ринковою економікою.

Про це йдеться на сайті управління міжнародної торгівлі Міністерства торгівлі США.

Позбавлення Росії такого статусу дозволяє Сполученим Штатам повною мірою застосувати антидемпінговий закон. Це рішення дозволить відображати економічні реалії на місцях, а підприємства США отримають звільнення від несумлінного втручання Росії в економіку США.

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– Це рішення є визнанням підвищеного державного впливу Росії на економіку, що ставить промисловість США у невигідне становище при спробах конкурувати на глобальному рівні, – наголошується у повідомленні Мінторгівлі.

Проведений аналіз показав, що активне втручання РФ в економіку США призвело до спотворення цін і витрат у Росії, що не зовсім точно показує, чи справедливо російські компанії встановлюють ціни на імпорт у Сполучені Штати.

Тепер Міністерство торгівлі США застосовуватиме альтернативну методологію для розрахунку мит на імпорт із Росії, використовуючи ринкові ціни та витрати з країни зі співставним рівнем економічного розвитку.

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Це дозволить більш ефективно боротися з російською несумлінною торговою практикою, яка завдає шкоди виробникам США.

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