Листопад, 11 в 12:53

Росія потай перевіряє свої бомбосховища, оскільки страхи перед масштабною війною все більше поширюються в суспільстві.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на людей, знайомих із ситуацією.

Так, державні службовці спокійно перевіряють підвали та інші об’єкти, ремонтують та очищають їх. Адже вони не використовувалися з радянських часів.

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Таким чином, влада намагається забезпечити готовність інфраструктури цивільної оборони у разі більш масштабної війни.

За словами джерел, кампанія не була офіційно оголошена і не пов’язана з будь-якими конкретними загрозами чи планами використання інфраструктури цивільної оборони. Але після оголошення у вересні мобілізації 300 тис. резервістів влада не ризикує й іншими приготуваннями, пов’язаними з війною.

Російські чиновники освіти раніше заявили, що з наступного року введуть базовий військовий вишкіл радянських часів у школах по всій країні.

Агентство зазначає, що Україна не завдавала ударів по цілях у Росії за межами прикордонних зон.

Але в кількох регіонах Росії, близьких до зони бойових дій, офіційні особи публічно підтвердили облаштування бомбосховищ. Ще у квітні секретар радбезу РФ Микола Патрушев наказав провести повну інвентаризацію бомбосховищ на півдні Росії.

Але перевірки об’єктів цивільної оборони відбуваються у містах по всій країні.