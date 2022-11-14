Не довіряє ні ФСБ, ні армії: Путін шукає “захисту” у силовиках Кадирова та Пригожина – експерт Яковина

Листопад, 13 в 22:13

Президент РФ Володимир Путін не довіряє ні спецслужбам, ні армії – роль його особистої преторіанської гвардії виконують структури Євгена Пригожина та Рамзана Кадирова.

Про це у прямому ефірі телеканалу FREEДОМ заявив журналіст-міжнародник Іван Яковина.

– Путін не довіряє інституалізованим структурам, таким як армія ФСБ, збройні сили. Шукає заміну у вигляді таких дивних сурогатів, які не дотримуються жодного закону і підкоряються особисто йому. Створюється аналог великої організованої злочинної групи, а Путін є лідером цієї злочинної групи, – каже експерт.

Також він зазначає, що нове силове угруповання Пригожина – Кадирова окрім Путіна, нікому не підкоряється, і йому це на руку.