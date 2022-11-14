Колишні спецпризначенці складають скелет російських ПВК – розвідка

Листопад, 14 в 13:35

Скелет командування російських приватних військових компаній – це колишні бійці російських частин спеціального призначення.

Про це представник ГУР МО України Андрій Черняк розповів РБК – Україна.

— Вони професійні в сенсі планування операцій. Але ті мобілізовані зеки, які перебувають під їхнім командуванням, зважаючи на відсутність належної підготовки та мотивації, не можуть ефективно здійснювати ні наступальних, ні оборонних дій, – пояснив представник воєнної розвідки України.

Ще один співрозмовник видання у спецслужбах пояснив, що під час боїв завербованих “зеків-вагнерівців” кидають у першу лінію, бо їх не шкода, тоді як професійними членами ПВК дуже дорожать.

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За ними стоїть другий ешелон – загороджувальні загони, які під загрозою розстрілу не дозволяють найманцям із в’язниць відійти назад.

У розвідці Міноборони Британії помітили, що за останні два місяці Євген Пригожин перестав приховувати свій зв’язок із ПВК Вагнер. В оборонному відомстві відзначили, що він став більш відвертим у своїх публічних заявах.