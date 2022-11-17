Листопад, 17 в 14:06

Вадим Скібіцький, заступник голови військової розвідки України, заявив, що Росія поступово досягає своєї військової межі.

Про це він розповів у інтерв’ю німецькому виданню t-online.

За словами Скібіцького, своєї межі РФ досягла у виробництві нових систем озброєння, оскільки російська промисловість дуже обмежена.

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Щодо боєприпасів, то якщо Росія їх зберігає 40 років, то половину вже можна просто викинути.

– Багато з розрекламованої російської чудо-зброї немає на полі бою. Тож я б дуже обережно ставився до російської інформації про те, що вони мають. Наприклад, де танки Армата, які ми знаємо з російських військових парадів на Червоній площі і які мають виграти війну для Путіна? – Заявив Скібіцький.

Він наголосив, що саме успіх міжнародних санкцій сильно сповільнив російське військове провадження. Чим довше продовжаться ці заходи, тим складніше РФ вироблятиме запчастини та нове озброєння.

Щодо ставлення росіян до війни, то заступник голови ГУР Міноборони України заявляє, що у РФ уже починають розуміти, що відбуватиметься насправді.

– Несподівано можливе падіння путінського режиму. Після вторгнення Радянського Союзу до Афганістану десятиліття, перш ніж СРСР впав. У Путіна менше ресурсів, менше влади, менше друзів. Зміна влади може статися раніше, – вважає Вадим Скібіцький.

Раніше Вадим Скібіцький повідомив, що Росія просила Іран, Китай, Північну Корею та, можливо, Киргизстан надати їй озброєння.