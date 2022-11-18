Місяць зборів і контракт: у Бєлгородській області до ЧВК Вагнера почали забирати працівників промпідприємств

Листопад, 18 в 7:55

У Бєлгородській області РФ почали активно вербувати працівників промислових підприємств до приватної військової компанії Вагнера.

Генеральному штабу Збройних сил України відомо про домовленість із керівництвом Оскольського електрометалургійного комбінату про залучення працівників призовного віку до військових зборів на базі ПВК Вагнера.

Усіх працівників комбінату призовного віку мають розподілити на чотири групи, щоб перекидати на вишкіл до бази ПВК Вагнера.

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Триватимуть збори для кожної з “партій” працівників 30 днів.

У цей час за ними зберігатимуть заробітну плату.

Після завершення вишколу працівникам комбінату пропонуватимуть підписати контракт із приватною військовою кампанією.

До слова, на тимчасово захоплених територіях Луганської області вирішити проблему зі значними втратами особового складу та недостатньою кількістю медичного персоналу в підрозділах взялося так зване міністерство охорони здоров’я.

Відповідно до “наказу” цього “відомства” працівників медичних закладів регіону зобов’язали стати на військовий облік.

Таким чином окупанти прагнуть доукомплектувати вакантні посади.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 268-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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