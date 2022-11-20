Колишній кремлівський радник назвав того, хто може загрожувати режиму Путіна

Листопад, 20 в 15:25

Колишній радник Кремля Сергій Марков назвав Євгена Пригожина голосом народу, бо говорить правду. А ще множаться чутки про те, що бізнесмен може становити загрозу для правління Володимира Путіна.

Про це пише американський журнал Newsweek.

Війна в Україні триває вже майже дев’ять місяців. Російська армія щосили намагається досягти хоч якихось серйозних цілей.

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Успішний контрнаступ України також посилив політичний тиск на Путіна з метою переломити хід війни. Союзники президента все частіше критикують те, як велася війна.

Останнім часом деякі аналітики припустили, що Пригожин — засновник приватної військової компанії Ліга (відомої як Вагнер) — може становити загрозу для правління Путіна.

Пригожин на прізвисько “кухар Путіна” нещодавно потрапив у заголовки газет за гостру критику на адресу воєначальників та російських олігархів, що викликало чутки про те, що він, можливо, прагне консолідувати владу в Росії.

Раніше Марков — колишній радник Путіна — похвалив Пригожина за заклик російських олігархів зробити більший внесок у просування путінських Збройних сил до перемоги над Україною.

– Євген Пригожин сказав, що російські олігархи мають більше допомагати країні, допомагати [“спецоперації”]. Російські олігархи, по суті, не заробили свої мільярди, а спритно потягли їх під час поділу спільного радянського майна. А тепер вони намагаються змінити громадянство на ізраїльське, вірменське чи узбецьке та вкрасти там ці мільярди, — написав Марков.

Нагадаємо, що у вересні в мережі з’явилося відео, на якому Євген Пригожин особисто вербує російських засуджених для участі у війні проти України.