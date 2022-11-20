Охорона готується захищати Путіна від перевороту, залучають магів та гіпнотизерів – The Insider

Листопад, 20 в 12:08

У центрі Москви ще 26 жовтня з’явилася бойова техніка та озброєні люди, що у Федеральній службі охорони (ФСО) пояснили проведенням так званих планово-тактичних навчань щодо нейтралізації загроз тероризму та захисту об’єктів вищих органів влади.

Насправді, як пише The Insider, охорона Путіна просто готується захищати диктатора від перевороту, і ці тактичні навчання – невелика частина спецзаходів на випадок переведення ФСО у режим воєнного часу.

У розпорядженні видання опинився проэкт секретного Плану морально-психологічного забезпечення переведення Оперативного управління ФСО з мирного на воєнний час, за реалізацію якого відповідає безпосередньо заступник директора Олександр Комов, який входить до особливо засекречених співробітників.

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За даними джерела в охороні Кремля, генерал Комов, якого за очі називають “Звездочетом”, керує групою позаштатних радників, до якої входять астрологи, чорні маги та екстрасенси.

– Деякі з них були консультантами у начальника особистої охорони Єльцина Олександра Коржакова, потім наступного – Євгена Мурова, а тепер дають прогнози та поради нинішньому керівництву ФСО, – пише видання.

Тому в плані передбачено контрнавіювання, проведення політзанять, колективні походи до храму, виявлення офіцерів ФСО з нестійкою психікою та неадекватною реакцією, а також відправлення їх на лікування до госпіталю.

Джерело: The Insider