Листопад, 20 в 13:18

РФ таємно перевезла з Білорусі в Росію близько 100 ракет С-300 і С-400, що може свідчити про підготовку до нової масштабної атаки проти України.

Про це повідомляє видання Daily Mail з посиланням на власні джерела.

Зброя розміщується на аеродромах у Міллеровому та Ростові-на-Дону.

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– Існують дві причини переміщення таких ракет. Або Росія вживає запобіжних заходів проти потенційного українського удару у відповідь на недавні удари Москви, або РФ готує велике злодіяння – застосування брудної бомби, – йдеться у статті.

Також, на думку аналітиків, Росія може готуватися до помсти за українські успіхи, а тому переміщає ракетні системи оборони, щоб захистити свої кордони від можливих ударів.

Раніше стало відомо, що Росія використовує для ударів по Україні ракети з імітатором ядерної боєголовки.

За словами експертів, це може свідчити про вичерпання запасів крилатих ракет у країни-агресора до критичного показника.