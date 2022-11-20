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Факти / Світ / Росія

Том Купер розповів, чому РФ не може тримати на фронті понад 150 тис. солдатів

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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російські військові
Фото: Depositphotos

Зростає кількість повідомлень про те, що президент Росії Володимир Путін готує чергову хвилю мобілізації резервістів через величезні втрати першої хвилі.

Про це у своєму блозі пише австрійський військовий аналітик Том Купер.

За його словами, у російській армії, як і раніше, залишається та сама проблема: ЗС РФ просто не в змозі одночасно мобілізувати, озброїти, навчити більш ніж 75 тис. нових військовослужбовців.

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А якщо додати сюди ще 23 тис. завербованих вагнерівців, то всього виходить близько 100 тис. Це максимум, що в ЗС РФ можуть зібрати за один раз (а на це йде близько 2–3 місяців).

– Але оскільки приблизно половина резервістів, мобілізованих у жовтні вже “витрачена”, Путіну необхідна ще одна хвиля, просто щоб підтримувати бойові дії, – вважає Том Купер.

Тож варто очікувати, що ще близько 100 тис. свіжих російських військових вийдуть на поле бою в середині грудня. Якщо тільки ПВК Вагнера не вдасться знайти ще 23 тис. ув’язнених, які готові бути “гарматним м’ясом”.

Але Том Купер зазначає одну важливу річ: щоразу, коли ЗС РФ має понад 150 тис. комбатантів на фронтах в Україні, починає сильно страждати логістика. Росія просто не може їх забезпечувати.

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Тоді російські підрозділи просто змушені відступати. Як це відбувалося вже тричі (виведення військ із Києва та Чернігова, потім відступ із Харківської області, а потім виведення військ із Херсону).

– Це сталося вже тричі і, безперечно, станеться знову, – вважає військовий експерт Том Купер.

Нагадаємо, що після оголошення у РФ так званої часткової мобілізації до Грузії втекли близько 700 тис. російських чоловіків.

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