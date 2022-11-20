Листопад, 20 в 14:55

Зростає кількість повідомлень про те, що президент Росії Володимир Путін готує чергову хвилю мобілізації резервістів через величезні втрати першої хвилі.

Про це у своєму блозі пише австрійський військовий аналітик Том Купер.

За його словами, у російській армії, як і раніше, залишається та сама проблема: ЗС РФ просто не в змозі одночасно мобілізувати, озброїти, навчити більш ніж 75 тис. нових військовослужбовців.

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А якщо додати сюди ще 23 тис. завербованих вагнерівців, то всього виходить близько 100 тис. Це максимум, що в ЗС РФ можуть зібрати за один раз (а на це йде близько 2–3 місяців).

– Але оскільки приблизно половина резервістів, мобілізованих у жовтні вже “витрачена”, Путіну необхідна ще одна хвиля, просто щоб підтримувати бойові дії, – вважає Том Купер.

Тож варто очікувати, що ще близько 100 тис. свіжих російських військових вийдуть на поле бою в середині грудня. Якщо тільки ПВК Вагнера не вдасться знайти ще 23 тис. ув’язнених, які готові бути “гарматним м’ясом”.

Але Том Купер зазначає одну важливу річ: щоразу, коли ЗС РФ має понад 150 тис. комбатантів на фронтах в Україні, починає сильно страждати логістика. Росія просто не може їх забезпечувати.

Тоді російські підрозділи просто змушені відступати. Як це відбувалося вже тричі (виведення військ із Києва та Чернігова, потім відступ із Харківської області, а потім виведення військ із Херсону).

– Це сталося вже тричі і, безперечно, станеться знову, – вважає військовий експерт Том Купер.

Нагадаємо, що після оголошення у РФ так званої часткової мобілізації до Грузії втекли близько 700 тис. російських чоловіків.