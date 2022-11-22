Горіли меблі у квартирі: в центрі Москви знову спалахнула пожежа
Ввечері 21 листопада у столиці Росії знову спалахнула пожежа.
Цього разу займання сталося на 36-му поверсі 40-поверхового будинку поряд з ділом центром Москва-Сіті.
За даними росЗМІ, горіли меблі в однокімнатній квартирі. Пожежу ліквідували на площі 10 кв. м. Інформації про постраждалих не надходило.
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Нагадаємо, що вчора масштабна пожежа спалахнула у складській будівлі у центрі Москві.
Площа займання становила близько 2,5 тис. кв. м. Унаслідок пожежі в будівлі обвалилися перекриття між першим і другим поверхами.