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Факти / Світ / Росія

Горіли меблі у квартирі: в центрі Москви знову спалахнула пожежа

Валентина Чорна, редакторка стрічки
пожежа у Москві

Ввечері 21 листопада у столиці Росії знову спалахнула пожежа.

Цього разу займання сталося на 36-му поверсі 40-поверхового будинку поряд з ділом центром Москва-Сіті.

За даними росЗМІ, горіли меблі в однокімнатній квартирі. Пожежу ліквідували на площі 10 кв. м. Інформації про постраждалих не надходило.

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Нагадаємо, що вчора масштабна пожежа спалахнула у складській будівлі у центрі Москві.

Площа займання становила близько 2,5 тис. кв. м. Унаслідок пожежі в будівлі обвалилися перекриття між першим і другим поверхами.

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