Листопад, 21 в 23:59

Рішення Парламентської асамблеї НАТО про визнання Росії державою-терористом відображає позицію парламентських кіл Заходу.

Воно матиме значний вплив на уряди країн-членів Північноатлантичного союзу та на їхні рішення.

Про це в коментарі Фактам ICTV повідомив голова постійної делегації України у ПА НАТО Єгор Чернєв.

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– Резолюція ПА НАТО є юридичною основою, на базі якої національні парламенти західних країн можуть прийняти аналогічні рішення. У кінцевому рахунку це має призвести до значного посилення санкцій проти Росії та її повної ізоляції, – пояснив він.

Чернєв наголосив, що у випадку визнання усіма країнами Заходу Росії як держави-терориста, жодні відносини з нею стануть неможливими, а керівництво РФ втратить свій дипломатичний імунітет.

Крім цього, від співпраці з РФ відмовиться і більшість нейтральних держав, які не захочуть потрапляти під вторинні санкції.

За словами Чернєва, наступним кроком, який наблизить створення міжнародного трибуналу над РФ, має стати голосування на Генеральній асамблеї ООН.

– Для ухвалення такого рішення нам потрібна міцна більшість, а тому наши дипломати, а разом з ними і депутати, активно над цим працюють. Резолюція, прийнята на ПА НАТО, якраз і має створити сприятливі умови для позитивного голосування на Генасамблеї, – додав він.

Нагадаємо, що у понеділок, 21 листопада, ПА НАТО визнала Росію державою-терористом, а також закликала створити спеціальний міжнародний трибунал.

Всі 30 країн НАТО підтримали пропозиції української делегації. Відповідна резолюція буде направлена ​​урядам та парламентам усіх країн-членів НАТО.

Фото: Єгор Чернєв