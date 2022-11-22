Листопад, 22 в 7:14

Кремль продовжує посилювати контроль над інформаційним простором, який все більше заповнюється критикою на адресу російської армії та командування як Росії, так і за її межами.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Один із російських військових блогерів заявив, що протистояння РФ із Заходом в інформаційному просторі виглядає як боротьба кошеняти проти носорога.

Зараз дивляться

Так, російські ЗМІ повідомляють, що Держдума може розглянути до кінця 2022 року законопроєкт про регулювання алгоритмів онлайн-рекомендацій, що дозволить уряду вимикати певні алгоритми.

Новий закон регулюватиме соціальні мережі, онлайн-кінотеатри, пошукові системи та інтернет-магазини.

Державний нагляд обговорювався ще до війни в Україні та був націлений насамперед на західні соцмережі – Facebook, Instagram та YouTube. Новий документ вимагатиме від власників усіх сайтів та платформ забезпечити здатність уряду повністю або частково заблокувати участь конкретних користувачів.

А ось деяким російським блогерам така ініціатива не сподобалася. На їхню думку, це ускладнить поширення пропаганди країнами.

ФСБ Росії затвердило постанову, згідно з якою блокуватиметься інформація з іноземних джерел, яка “може нести загрозу безпеці Російської Федерації”. По суті, указ кодифікує види інформації щодо російських військових операцій, які ФСБ розглядає як загрозу безпеці Росії.

Цей указ призведе до значно ширшої заборони інформації про російські збройні сили та дозволить жорсткіше контролювати російських блогерів, які часто критикують тактичні, оперативні та стратегічні аспекти війни в Україні.