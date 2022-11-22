У Росії полковник генштабу вимагав у військкома хабар пральною машиною

Листопад, 22 в 17:58

У Москві затримали полковника армії ЗС РФ, який вимагав хабара, а саме пральну машину, у військкома.

Пропагандистське видання Комерсант пише, що йдеться про полковника Івана Мертвищева, який працює у головному організаційно-мобілізаційному управлінні генштабу ЗС РФ.

Повідомляється, що Мертвищев вирішив перевірити об’єднаний військкомат Раменського району Москви. Він зателефонував туди до військового комісара та сказав, що набір призовників відбувається погано.

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Полковник сказав, що обов’язково знайде, до чого причепитися, навіть якщо з відповідною документацією буде все гаразд. Після чого став погрожувати, що це вплине на подальшу кар’єру військкома.

Щоб уникнути проблем Мертвищев запропонував офіцеру купити йому пральну машину вартістю щонайменше 70 тис. рублів. (21 тис. грн).

Російські силовики затримали полковника під час отримання хабара.

Наразі він перебуває під домашнім арештом. Відповідно до ч. 5 ст. 290 (отримання хабара, пов’язане з вимаганням) КК РФ, йому може загрожувати штраф, або позбавлення волі строком до 12 років.