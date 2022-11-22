Є ракети, яких до біса в Росії: Данілов розповів, скільки масованих атак може здійснити РФ

Листопад, 22 в 19:50

Росія має ще “занадто багато” ракет С300, але є й типи ракет, яких менше 10%.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони України в ефірі Радіо Свобода.

— У нас є достеменна інформація про наявність на території РФ тих чи інших видів озброєння. Маємо розуміння, скільки залишилося – певних ракет залишилося менше 10%, є ракети, яких залишилося 18%, є ракети, яких, на жаль, до біса на території РФ – це ракети С300. Їх занадто багато, – розповів Данілов.

За його словами, саме ракетами С300 російські загарбники й обстрілюють наразі Запоріжжя, Херсон та Харківщину.

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— Щодо високоточних ракет – ми чітко усвідомлюємо, скільки вони на сьогодні їх мають. Якби все було гаразд, то вони б точно не зверталися до іншої країни для того, щоб їм допомагали ракетами, – розповів він.

За його словами, Росія має ресурс для трьох-чотирьох масованих ударів, рівноцінних атаці, яку вони завдали 15 листопада.

15 листопада Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Це був наймасованіший ракетний обстріл росіянами з початку повномасштабного вторгнення.