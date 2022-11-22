Листопад, 22 в 9:34

18 листопада стало відомо про вибух на нафтовому терміналі у порту Новоросійська Краснодарського краю РФ. Поруч із нафтовим терміналом розташована велика база Чорноморського флоту Росії.

У розвідці Міноборони Великої Британії зазначають, що ЧФ РФ передислокував до Новоросійська багато своїх підводних кораблів.

До такого маневру Росія вдалася після того, як влітку Україна завдала удару по базі в окупованому Севастополі.

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Тепер, після вибуху в порту, російське командування, напевно, буде стурбоване можливими загрозами для флотилії десантних кораблів, що базується у Новоросійську.

Ці судна вразливі без супроводу і стали відігравати важливішу роль у постачанні російських військ в Україні після пошкодження Керченського мосту.

У Міноборони Британії наголошують, що усіх деталей інциденту в Новоросійську ще немає, проте будь-яка демонстрація здатності України загрожувати російським базам та інфраструктурі там радше стане ще одним стратегічним викликом для Чорноморського флоту.

Це також ще більше підірвало б і без того малий морський вплив Росії на Чорному морі, зауважили у британській розвідці.

Джерело: UK Ministry of Defence