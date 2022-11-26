У Росії теплий одяг для окупантів шукають через соцмережі – Генштаб ЗСУ

Листопад, 26 в 9:04

У Росії залишається невирішеним питання матеріально-технічного забезпечення мобілізованих російських військовослужбовців.

За інформацією, яка є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, у Костромській області РФ через соцмережі просять росіян виготовляти маскувальні сітки для військових.

Користувачів закликають зносити теплий одяг, каремати, спальні мішки та інші речі, що знадобляться військовослужбовцям у польових умовах.

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– Водночас, незважаючи на заходи пропаганди, помітне певне зниження рівня матеріальної підтримки російських загарбників із боку цивільних, – зазначають у Генштабі ЗСУ.

Тим часом російське військово-політичне керівництво почало отримувати доповіді про реальний стан справ щодо проведеної мобілізації та виконання плану осіннього призову на військову службу.

Відомо, що військкомати Калінінградської області вже не виконують плани осіннього призову на строкову службу через ухилення призовників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 276-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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