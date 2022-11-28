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Факти / Світ / Росія

Російський Газпром передумав обмежувати постачання газу до Молдови

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Газпром
Фото: Depositphotos

Російський Газпром відмовився від планів припинення поставки газу в Молдову через Україну.

У російській компанії зазначили, що Молдовагаз усунув порушення з оплати Газпрому поточних поставок російського газу в листопаді.

— Ухвалено рішення не знижувати подачу газу на ГВС Суджа для транзиту в Молдову. Кошти за газ, що осів на території України, призначений для споживачів Молдови, в Газпромі отримані, – йдеться у заяві компанії з РФ.

Раніше Газпром заявив, що в Україні нібито “осідає” частина призначеного для Молдови газу, і цю частину Молдова не сплатила. Після цього РФ погрожувала Молдові обмежити подачу газу через ГВС Суджа з понеділка, 28 листопада.

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І хоча Газпром заявив, що отримав кошти за газ, що нібито “осів”, компанія натякнула, що може надалі обмежити постачання газу до країни.

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У заяві йшлося, що Газпром “залишає за собою право на скорочення або повне припинення постачання газу в разі порушення їхньої оплати”. При цьому компанія звинуватила Молдову в “регулярному порушенні” країною зобов’язань з оплати постачання газу.

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