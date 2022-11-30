Батальйонно-тактичні групи РФ деградували у війні проти України – ISW

Листопад, 30 в 10:18

Починаючи з квітня російські БТГ деградували після невдалих наступальних операцій – атак на Київ, Маріуполь, Сєвєродонецьк і Лисичанськ, а спроби відновити ці батальйонно-тактичні групи зазнали невдачі.

Про це заявляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у зведенні за 29 листопада.

– Ймовірно, відтоді російські війська кинули залишки бойових сил, поповнення, включно з мобілізованими, у погано навчені, оснащені та організовані спеціальні структури з низьким моральним духом і дисципліною. Тому тепер росіяни змушені покладатися на одноразові структури з мобілізованим персоналом, – наголошують експерти.

У Міноборони Великої Британії також підтверджують, що російські війська, ймовірно, припинили розгортання батальйонно-тактичних груп в останні три місяці, оскільки вони показали свою неефективність.

Зараз дивляться

За оцінками аналітиків ISW, 29 листопада війська РФ досягли незначних успіхів у районі Бахмута, проте навряд чи вони просунулись тими темпами, про які заявляють російські джерела. Водночас ЗСУ продовжували контрнаступальні операції навколо Сватового та Кремінної.

До того ж росіяни змушені воювати на застарілій техніці та відчувають нестачу професійних кадрів, тому, ймовірно, готується друга хвиля мобілізації.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 280-ту добу.

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