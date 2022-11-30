Листопад, 30 в 20:34

Російський безпілотник Добриня, який кремлівські ЗМІ називали розробкою військового концерну РФ Алмаз-Антей, виявився товаром з китайського інтернет-магазину.

Телеканал НТВ розповідав, що концерн запустив масове виробництво БПЛА за чотири місяці.

Пристрій, який пропагандисти РФ називають “майже повністю” зробленим з російських компонентів, управляється китайським пультом RadioMaster TX12.

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Сам дрон нагадує китайський квадрокоптер iFlight Nazgul5 Evoque, який відрізняється від нього лише приробленим зверху обтічним ковпаком з написом Добриня.

Також на опублікованій росіянами фотографії Добрині видно китайський штрих-код.

Конструктор з Алмаз-Антея у сюжеті російського 5 каналу заявляє, що швидкість апарата залежно від навантаження може досягати 150-180 км/год. Це повністю відповідає характеристикам китайського безпілотника. В інтернеті є відео, де цей дрон розганяється до 174 км/ч.

Видання зазначає, що БПЛА, попри заяви російських пропагандистів, для виконання бойових задач не підходить: він має камеру з не дуже високою роздільною здатністю (720p – менше, ніж у більшості сучасних телевізорів), а також не може нести вантажі. Крім цього, у нього немає функції повернення у разі втрати сигналу. Це – спортивний дрон для перегонів.

Інша анонсована росіянами провальна “розробка” – гексакоптер Горинич вантажопідйомністю до 10 кг. На лопатях його пропелерів можна побачити логотип китайського бренду Havoc, який працівники Алмаз-Антея навіть не затерли.

Фото: Алмаз-Антей

Джерело: The Insider