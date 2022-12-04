Грудень, 04 в 11:07

Нещодавні опитування громадської думки у Росії показують, що підтримка населенням так званої спеціальної військової операції в Україні значно знижується.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.

Так, незалежне російське ЗМІ заявило про доступ до даних, зібраних Федеральною службою охорони Росії для внутрішнього використання, де зазначено, що 55% росіян виступають за мирні переговори з Україною і лише 25% заявляють, що війну треба продовжувати.

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Ці дані схожі на опитування, проведене в жовтні 2022 року. Тоді 57% респондентів заявили, що підтримують мирні переговори. А ось у квітні 2022 року близько 80% росіян заявили про свою підтримку війни.

У британській розвідці зазначають, що попри майже цілковитий контроль уряду над ЗМІ, війна в Україні стає дедалі відчутнішою для багатьох росіян після так званої часткової мобілізації у вересні.

– З огляду на те, що Росія навряд чи досягне серйозних успіхів на полі бою в найближчі кілька місяців, підтримувати навіть мовчазне схвалення війни серед населення, ймовірно, буде все важче для Кремля, – вважають у розвідці Великої Британії.

Раніше директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс заявила, що у найближчі кілька місяців очікується зниження темпів боїв в Україні.