Грудень, 04 в 13:45

71-річний російський мільярдер Юрій Ковальчук є одним із найзатятіших прихильників рішення Володимира Путіна напасти на Україну. На думку Ковальчука, війна нібито може довести силу Росії.

Протягом десятиліть олігарх, як і Путін, вважає, що Росія може стати потужною військовою та культурною противагою США.

Про це йдеться у статті The Wall Street Journal.

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Міністерство фінансів США назвало Ковальчука особистим банкіром Путіна, додавши його до списку санкцій у 2014 році. Він також є одним із найбільших медіамагнатів країни з імперією телеканалів, газет та соціальних мереж.

У міру того, як війна в Україні йде не за планом російського диктатора, медіахолдинги Ковальчука є все більш цінними в арсеналі Кремля, який продовжує накачувати народ пропагандою та придушувати інакодумство.

Саме телеканали новин медіагрупи Юрія Ковальчука змальовували призов резервістів на передову як позитивну подію і розповіли про нібито плани України підірвати “брудну бомбу”. Офіційні особи США попередили, що ці заяви можуть бути використані Москвою для виправдання ядерного удару.

Ковальчук, який перебуває під фінансовими санкціями США, ЄС та Великої Британії, допомагає Путіну зміцнити контроль над інтернетом. А це важливо для впливу на молодь перед президентськими виборами 2024 року. Олігарх купив контроль над соціальною мережею ВКонтакте.

За словами експертів, у російських соціальних мережах акаунти, пов’язані з державою, наповнюють платформу повідомленнями, які лають НАТО та Захід. А на тимчасово окуповані території України Росія організувала доставку нових мобільних телефонів із програмною платформою та заблокувала доступ місцевого населення до іноземних сайтів соціальних мереж.

Придбання ВКонтакте має на меті стежити за антикремлівськими користувачами. Спецслужби РФ використовують платформу для виявлення та відстеження порушників законів, які поширюють “дезінформацію” про російські Збройні сили.

Серед спійманих був Олексій Семенов, постачальник вторинної сировини, якому у жовтні висунули кримінальне звинувачення. У ВКонтакте він опублікував пост, в якому закликав бойкотувати мобілізацію: Все, що вам потрібно зробити, це НЕ з’явитися на призов до армії, заплатити штраф у розмірі 3 тис. рублів і продовжувати жити, не вбиваючи українських братів і сестер і зберігаючи своє життя.

Наразі Семенову загрожує до трьох років позбавлення волі.

Юрій Ковальчук не обіймає жодної офіційної посади в російському уряді, але має великий вплив на кремлівську політику.

Він контролює банк Росії, який під санкціями США, а той своєю чергою створив мережу офшорних компаній, що приносили прибуток Путіну і його соратникам.

Національна медіагрупа олігарха має великі пакети більш ніж двох десятків російських теле-, кіновиробничих і рекламних компаній, зокрема державний Перший канал. Чотири канали, афілійовані з національною медіагрупою, входять до десятки найбільш перегляданих у країні.

Юрій Ковальчук разом зі своєю дружиною також є великим акціонером страхової компанії Согаз, яка займається страхування здоров’я та життя російських Збройних сил та Національної гвардії РФ.

The Wall Street Journal зазначає, що після нападу Росії на Україну 24 лютого у деяких закордонних платформах соціальних мереж значно скоротилася кількість повідомлень російського уряду. В основному це через обмеження та блокування акаунтів Кремля. А ось середня щоденна кількість повідомлень у ВКонтакте зросла приблизно на 17%.

Кількість обраних коментарів та репостів збільшилася більш ніж утричі порівняно з тим же періодом 2021 року (з квітня до жовтня).

За словами друга родини Ковальчука та колишнього співробітника російської розвідки, олігарх та Путін іноді проводили по кілька годин разом, обговорюючи конфлікт із Заходом, історію Росії та їхні спільні інтереси.

Юрій Ковальчук заявив Володимиру Путіну, що Захід слабкий і що для Росії настав час продемонструвати свою військову міць та захистити свій суверенітет шляхом втручання у справи України.

У Кремлі The Wall Street Journal ніяк не прокоментували стосунки між Путіним та Ковальчуком.

Путін та Ковальчук родом із Пітера. Після того, як Путін став президентом у 2000 році, за словами джерел, Ковальчук на кілька тижнів залишився на президентській дачі.

За словами іншої особи, близької до Кремля, олігарх сильно вплинув на геополітичні погляди Путіна. Перший попереджувальний постріл президента РФ у бік Заходу можна було почути у промові 2007 року на Мюнхенській безпековій конференції, де Путін перераховував зло того, що він назвав гегемонією США.

Перший заступник голови адміністрації Путіна Олексій Громов щотижня проводить наради з головними редакторами найбільших російських телеканалів та інструктує про те, які меседжі мають виходити в ефір.

За словами кількох керівників російських ЗМІ, будь-яке відхилення призводить до гнівного дзвінка з Кремля.