Грудень, 05 в 14:20

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що продовжить енергетичну співпрацю з Росією після того, як Велика сімка, ЄС та Австралія запровадили обмеження на експорт російської нафти.

Китай, який заявив, що продовжить співпрацю на основі поваги й взаємної вигоди, збільшив свої закупівлі російської нафтової суміші Urals цього року.

Це сталося після того, як Велика Британія, Японія, Німеччина, Італія, Франція, Канада, США, країни-члени ЄС та Австралія домовилися про встановлення верхньої межі ціни на нафту для другого за величиною світового експортера на рівні $60 за барель.

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У понеділок, 5 грудня, набуло чинності обмеження ціни на російську морську нафту, оскільки Захід намагається обмежити можливості Москви фінансувати війну в Україні, але Росія заявила, що не піде на поступки, навіть якщо їй доведеться скоротити видобуток нафти.

Обмеження ціни, яке мають запровадити країни Великої сімки, Європейський Союз та Австралія, накладається на ембарго ЄС на імпорт російської нафти морським шляхом та аналогічні зобов’язання Сполучених Штатів, Канади, Японії та Великої Британії.

Вона дозволяє відвантажувати російську нафту до третіх країн танкерами G7 та ЄС, страховими компаніями та кредитними установами лише за умови, що вантаж купується за ціною, не вищою за верхню межу.

Оскільки ключові світові судноплавні та страхові компанії базуються в країнах G7, обмеження може ускладнити для Москви можливість продавати свою нафту за вищою ціною.

Росія, яка є другим за величиною експортером нафти у світі, заявила в неділю, що не прийме обмеження і не буде продавати нафту, яка підпадає під нього, навіть якщо їй доведеться скоротити видобуток.

Продаж нафти й газу в Європу був одним з основних джерел валютних надходжень Росії відтоді, як радянські геологи знайшли нафту і газ в болотах Сибіру в десятиліття після Другої світової війни.

З урахуванням того, що верхня межа ціни встановлена на рівні $60 за барель, що не набагато нижче рівня $67, на якому вона закрилася в п’ятницю URL-E, ЄС і країни G7 очікують, що Росія все ще матиме стимул продовжувати продавати нафту за такою ціною, отримуючи при цьому менші прибутки.

Рівень верхньої межі буде переглядатися ЄС і G7 кожні два місяці, з першим таким переглядом в середині січня.

– Цей перегляд повинен враховувати ефективність заходу, його реалізацію, міжнародну прихильність і узгодженість, потенційний вплив на членів коаліції й партнерів, а також розвиток ринку, – йдеться в заяві Єврокомісії.

За обмеженням на нафту буде аналогічний захід щодо російських нафтопродуктів, який набуде чинності 5 лютого, хоча рівень цього обмеження ще не визначений.