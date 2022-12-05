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Факти / Світ / Росія

Момент вибуху на аеродромі в Енгельсі зафіксували камери спостереження

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Момент вибуху на аеродромі в Енгельсі

Вранці 5 грудня стало відомо про вибухи на російському аеродромі в Енгельсі Саратовської області. У мережу потрапили кадри нібито моменту вибуху.

Вибухи на аеродромі в Енгельсі близько 6:00 чули жителі міста, а також Саратова. Це підтверджує дата та час на відео з камер спостереження. Це той військовий аеродром, звідки злітають бомбардувальники, які атакують ракетами мирні міста України.

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Російська влада досі не підтвердила факт вибухів, проте, за даними ЗМІ, аеродром нібито атакував невідомий безпілотник, який упав на злітно-посадковій смузі.

Пошкоджено два літаки Ту-195, поранено двох людей.

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Фото: Скрін відео

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