У розвідці США вважають, що Путін вже краще поінформований про стан війни в Україні

Грудень, 05 в 14:52

Глава американської розвідки Евріл Гейнс заявила, що Володимир Путін став краще обізнаний з труднощами, з якими стикається армія РФ на території України.

Про це Гейнс сказала під час виступу на оборонному форумі імені Рейгана у Каліфорнії.

За її словами, раніше радники Путіна його ретельно оберігали від поганих новин з України. Але зараз російський президент стає дедалі більше обізнаним із проблемами, з якими стикаються його військові.

Зараз дивляться

– Але нам досі не зрозуміло, чи має він на цьому етапі повне уявлення про те, наскільки ситуація в Україні для його армії складна, – сказала Евріл Гейнс.

У Кремлі заявили про можливий візит Путіна на окупований Донбас. Хоча є думка, що такі розпливчасті коментарі Москви, мабуть, було призначено більше для російських громадян. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков сказав, що свого часу це станеться, оскільки “це регіон Російської Федерації”.

Однак нездатність армії РФ вже пів року взяти Бахмут, який вони вважають ключовим, а також настання ЗСУ біля Кремінної говорить про те, що політичні умови та умови безпеки для візиту Путіна є несприятливими.