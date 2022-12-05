Грудень, 05 в 12:24

Сьогодні вдосвіта на російському аеродромі під Рязанню пролунав сильний вибух.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ із посиланням на екстрені служби.

У соціальних мережах мешканці почали масово повідомляти про вибухову хвилю, хтось бачив сигнальні ракети, у повітрі відчувався запах пального.

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За попередніми даними, стався вибух бензовоза. Щонайменше три людини загинуло. Пошкоджено один літак.

Авіабаза знаходиться приблизно за 3 км від Рязані. Поруч розташований 360 авіаційний ремонтний завод. На авіабазі проводиться навчання льотного складу та дислокуються літаки-заправники Іл-76.