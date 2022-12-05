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Факти / Світ / Росія

З’явилося відео вибуху на російській авіабазі Дягілєво під Рязанню

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
З’явилося відео вибуху на російській авіабазі Дягілєво під Рязанню

Сьогодні вдосвіта на російському аеродромі під Рязанню пролунав сильний вибух.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ із посиланням на екстрені служби.

У соціальних мережах мешканці почали масово повідомляти про вибухову хвилю, хтось бачив сигнальні ракети, у повітрі відчувався запах пального.

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За попередніми даними, стався вибух бензовоза. Щонайменше три людини загинуло. Пошкоджено один літак.

Авіабаза знаходиться приблизно за 3 км від Рязані. Поруч розташований 360 авіаційний ремонтний завод. На авіабазі проводиться навчання льотного складу та дислокуються літаки-заправники Іл-76.

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