Грудень, 06 в 19:22

Російський диктатор Володимир Путін вчора проїхався на Mercedes по незаконно зведеному Кримському мосту.

Це сталося після ремонту мосту, який було пошкоджено вибухом у жовтні.

Аналітик з питань оборони та безпеки Майкл Кларк для Sky News оцінив значення поїздки Путіна через міст, що з’єднує тимчасово окупований Крим із Росією.

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Кларк зазначає, що хоча автомобільний міст знову відкрили, немає жодних ознак того, що повністю запрацює залізничний міст, який йде паралельно.

Він наголошує, що для Москви цей міст “справді важливий”, адже по ньому перевозять велику кількість палива на тимчасово окуповану Росією територію Кримського півострова.

— Крим з Україною з’єднують лише дві інші дороги – тому в Росії можуть виникнути проблеми, якщо українці візьмуть під контроль ці траси. Крим є набагато вразливішим, ніж може здаватися росіянам, – каже він.

Колишній командувач Сухопутних військ США в Європі Бен Годжес вважає, що Сили оборони України, які наступають на Півдні та на Сході, можуть ізолювати тимчасово окупований Кримський півострів.

Годжес зазначив, що українським захисникам необхідно позбавити ЗС РФ постачання, що йде через Керченський міст.