Під час атаки 5 грудня Росія випустила по Україні ракет на $400-500 млн – Forbes

Грудень, 06 в 15:41

Під час масованої ракетної атаки 5 грудня російські окупанти випустили по території України ракет на $400-500 млн.

Про це свідчать підрахунки Forbes.

За даними Командування повітряних сил, 5 грудня по Україні було випущено 38 крилатих авіаційних ракет Х-101/Х-555, 22 крилаті ракети Калібр, три крилаті ракети Х-22, шість крилатих ракет Х-59, одна авіаційна крилата ракета Х-31П.

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– Для розрахунку вартості цих ракет Forbes використовував такі оцінки: вартість ракети Х-101 – $13 млн, Х-555 – $4 млн, Калібр – $6,5 млн, Х-22 – $1 млн, Х-59 – $0,5 млн, Х-31П – $0,5 млн. Тож, загальна вартість усіх випущених ракет становить $400-500 млн, – йдеться у статті.

Зазначимо, що вчора українські сили протиповітряної оборони збили понад 60 з 70 російських ракет. Окупанти влучили в енергооб’єкти у Київській, Вінницькій, Одеській областях.

Як повідомили в Укренерго, аварійні відключення світла в Україні триватимуть, доки деякі енергоблоки, які аварійно відключилися під час атаки, набиратимуть потужність. Для цього може знадобитися день чи два.