Грудень, 07 в 8:47

Росія розглядає можливість встановлення мінімальної ціни на експорт своєї нафти у відповідь на обмеження, встановлене країнами G7 минулого тижня.

За словами двох чиновників, знайомих із планом, Москва розглядає можливість або запровадження фіксованої ціни, або встановлення максимальних знижок до міжнародних орієнтирів, за якими нафту можуть продавати.

Поки що немає жодної інформації про те, якою може бути фіксована ціна або рівень знижок. Але якщо Росія встановити або те, або інше, то трейдерів хвилюватиме, наскільки ціна буде вища за встановлену G7.

Зараз дивляться

Ціна на російську нафту важлива, тому що компанії, які хочуть отримати доступ до стандартного галузевого страхування та інших ключових послуг Великої сімки, можуть зробити це тільки в тому випадку, якщо платитимуть 60 доларів за барель або менше.

Грецьким нафтовим танкерам також не дозволяють закуповувати нафту понад ліміт.

Слід зазначити, що поставки сирої нафти є ключовим джерелом доходів Москви. Велика сімка сподівається, що межа ціни на російську нафту позбавить Кремль фінансування війни в Україні.

Росія хоче запропонувати покупцям своєї нафти прозорий механізм ціноутворення, дотримуючись ринкового підходу, сказав один із чиновників на умовах анонімності, оскільки обговорення ще не відкрито. За його словами, Кремль не хоче протидіяти нейтральним державам, які купують російську нафту.

Один із підходів передбачає встановлення максимальної знижки на російську нафту щодо світових зразків. За їхніми словами, дисконт регулярно переглядатиметься залежно від ситуації на світовому ринку.

Другий варіант – встановлення фіксованої ціни, яка також регулярно переглядатиметься.

Кремль готує президентський указ, який заборонить російським компаніям і будь-яким трейдерам, які купують російську нафту, продавати її будь-кому, хто брав участь у встановленні цінової стелі.

Вищі посадовці Росії, зокрема президент Володимир Путін, неодноразово заявляли, що країна не дотримуватиметься обмеження G7. На їхню думку, цінова стеля нібито не є ринковою і може мати серйозні наслідки для балансу попиту та пропозиції в усьому світі.

Нагадаємо, що 2 грудня країни Євросоюзу, G7 та Австралія домовилися про граничну ціну на російську нафту, яка транспортується морем, у розмірі $60 за барель.