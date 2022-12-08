Грудень, 08 в 12:13

Із самого початку війна в Україні велася не лише на полі бою, а й на економічному фронті. Безпрецедентні санкції, включно з заморожуванням половини резервів центробанку Росії, не втримали Путіна від нападу на Україну і не заважають продовжувати війну.

Іноді здавалося, що Росія перемагає в економічній війні, обмеживши постачання газу до Європи та спровокувавши інфляційну кризу.

Як пише британське видання The Times, формально економічний стан РФ видається стабільним, але насправді це далеко від істини.

Зараз дивляться

Сумніви щодо готовності Заходу вести економічну боротьбу з Путіним знову виникли після оголошення нової найвищої граничної ціни на експорт російської нафти – на рівні 60 доларів за барель. Це приблизно відповідає поточним ринковим цінам. А от Польща та країни Балтії виступали за набагато нижчу цінову межу – близько 30 доларів за барель. Це вже набагато нижче за собівартість видобутку в Росії. Це позбавило б Росію величезного прибутку.

Офіційні дані показують, що економіка стійка. Рубль, наприклад, різко впав на початку війни, але потім зміцнився і став чи не найефективнішою валютою у світі цього року. За офіційними даними, економіка РФ скоротилася лише на 0,4% у першому півріччі в порівнянні з попереднім роком і, ймовірно, впаде менш ніж на 3% за 2022 рік, а інфляція становить близько 13%.

Але це офіційні дані, які жорстко цензуруються державою. А якщо поглянути на інші джерела, то стає зрозуміло, що кумулятивний ефект санкцій досить згубно впливає на рівень життя в Росії, а також значно гальмує фінансування війни.

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Звіт російського опозиціонера Володимира Мілова для Центру Вільфріда Мартенса у Брюсселі показує, що ілюзія стійкості російської економіки підтримується лише комбінацією політичних хитрощів та швидким виснаженням фінансових резервів Росії.

Ось деякі дані з документа:

Зміцнення рубля частково пояснюється доходами від продажу нафти та газу за завищеними під час війни цінами. Крім того, центробанк Росії запровадив валютні обмеження. Але у поєднанні із санкціями це все призвело до падіння імпорту приблизно на 70%.

До третього кварталу через санкції експорт газу впав на 40%, вугілля – на 9%.

У вересні автопром знизився на 77,4%.

Різко зросло безробіття – за офіційними даними, лише за жовтень без роботи залишилося 600 тис. осіб і, ймовірно, це найбільш кваліфіковані фахівці.

Продажі в магазинах впали на 10% – це свідчення набагато глибшого економічного падіння, ніж каже офіційна статистика.

За офіційними даними безробіття складає всього 4%, але до кінця другого кварталу 13% всього працездатного населення Росії, а це близько 4,3 млн осіб, були змушені піти в неоплачувану або частково оплачувану відпустку, або ж простоювати.

Мілов все це називає “потьомкінською” картиною економіки, яку Путін сконструював, щоб переконати світ у тому, що Росія справляється із санкціями.

Але очевидно, що чим довше діють санкції, тим більше збитків для РФ.

Москві вже доводиться використовувати незаморожені ліквідні резерви для фінансування дефіциту бюджету у розмірі 0,9% ВВП цього року. Ці резерви будуть швидко вичерпані, оскільки наступного року тиск на бюджет зросте внаслідок скорочення економіки та збільшення військових видатків. Це ускладнить підтримку сили рубля і підвищить можливість набагато вищої інфляції.

The Times зазначає, що Росія програє економічну війну так само як і програє війну на полі бою.

Реальні доходи в Росії сьогодні вже на 10% нижчі, ніж у 2014 році, коли Путін вперше вдерся до України. Росія не має хороших варіантів переорієнтації експорту, щоб компенсувати втрати в торгівлі із Заходом.

А Заходу необхідно продовжувати більше тиснути на РФ і треті країни, щоб ті не допомагали Москві обходити санкції.