Грудень, 09 в 16:28

Французька компанія TotalEnergies позбавиться своєї 19,4-відсоткової частки в російському енергетичному гіганті Новатек на $3,7 млрд.

Як повідомила пресслужба компанії, TotalEnergies відкличе двох своїх представників у раді директорів Новатеку “з негайним набуттям чинності” і більше не включатиме доходи від своїх інвестицій в Новатек у свої фінансові звіти.

Цей крок також вплине на доведені запаси TotalEnergies, знизивши їх на 1,7 млрд барелів.

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На відміну від своїх конкурентів Shell і BP, TotalEnergies піддалася інтенсивній критиці за те, що чіпляється за свої інвестиції в Росії, попри війну в Україні.

У вересні компанія відбивалась від нападок ЗМІ, які звинувачували її у постачанні палива для російських винищувачів в Україні. TotalEnergies стверджувала, що вона не працює на північному російському Термокарстовому родовищі, де видобувається гас, який може бути використаний військовими.

Минулого місяця генеральний директор компанії Патрік Пуянне заявив, що єдиною мотивацією збереження російських активів TotalEnergies є доставлення скрапленого природного газу до Європи.

TotalEnergies заявила, що два її представники в раді директорів Новатек утрималися від голосування щодо справ компанії й, зокрема, фінансових питань після вторгнення Росії в Україну і подальших західних санкцій.

Компанія зберігає частку в російських проєктах Ямал СПГ і Арктик СПГ 2. Фірма працює і на українському ринку.

На початку вторгнення TotalEnergies заявляла, що припиняє інвестиції в російські проєкти.

Фото: TotalEnergies

Джерело: TotalEnergies