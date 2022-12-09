Грудень, 09 в 19:28

Російські окупанти зазнали колосальних втрат у Луганській області, поповнювати їхні лави російське керівництво планує за рахунок нових мобілізованих.

– Коротше, зараз приїжджав керівник цієї всієї х**ні – СВО, генерал Суровікін. У Пензі зараз починається відбір, новий призов, суто артилеристи, командири машин… Коротше, зміцнювати будуть, – каже російський військовослужбовець.

Співрозмовник йому розповідає, що читав про те, що російське військове керівництво не може розпочати другу хвилю мобілізації, поки не закінчиться попередній призов строковиків.

– Призов уже завтра закінчується, призов до 1 грудня. Ось він зараз нам говорив, що до 1 грудня призов. 1 грудня він уже скінчиться і починається мобілізація нова.

Співрозмовник йому розповідає, що в Росії очікують глобальну мобілізацію, але він у це не вірить.

Зараз дивляться

– Ну хто його знає. У нас уже жорсткий брак. У нас тут третій полк роз’ї**ли (розбили. – ред.) під Луганськом. Коротше, 52 людини тільки залишилося, – каже окупант.

На запитання товариша, скільки в полку було людей, він відповідає, що точно більше тисячі.

– Тому що нас відправили 2100, чи що, чи 2150, – розповідає загарбник.

Далі російський військовослужбовець скаржиться на відбір людей до армії.

– На нас поекспериментували, що у нас цілковита зал*па вийшла, а вже наступний буде нормальний, – коментує призов окупант.

Він розповідає, що не хоче служити, і радо поїхав би додому.