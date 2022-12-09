США запроваджують санкції проти РФ через закупівлю іранських БПЛА

Грудень, 09 в 19:04

США запроваджують санкції проти ВКС РФ та 924-го Державного центру безпілотної авіації через закупівлю іранських БПЛА.

Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

За його словами, санкції запроваджено проти трьох російських організацій. Проте назва третьої організації не вказується.

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Кірбі додав, що США обговорюватимуть зі своїми союзниками російсько-іранське військове партнерство.

Раніше у розвідці Британії повідомили, що РФ могла отримати від Ірану нову партію дронів-камікадзе.

У відомстві звернули увагу на те, що країна-агресор поновила атаки на територію України, використовуючи безпілотники Shahed.