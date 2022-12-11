Путін втрачає підтримку через провали російської армії на Донбасі – ISW

Грудень, 11 в 9:31

Президент Росії Володимир Путін ризикує втратити підтримку з боку колишніх лідерів бойовиків та ветеранів.

На цьому акцентували увагу аналітики Інституту вивчення війни (ISW) в своєму новому зведенні.

Експерти відзначили, що лідера Кремля безпрецедентно прямо почали критикувати колишній “міністр оборони” так званої ДНР Ігор Гіркін та “ексміністр безпеки “ДНР” Олександр Ходаковський.

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Відверто нападати на Путіна Гіркін та Ходаковський почали через нездатність відкинути українські війська далі на захід від Донецька та “захистити” Донбас.

Гіркін, зокрема, розкритикував заяви Путіна 9 грудня про те, що “спецоперація просувається стабільно”.

Колишній ватажок терористичного угруповання наголосив, що “лише Путін і Міністерство оборони Росії вважають війну успішною”.

“Ексміністр безпеки “ДНР” заявив, що тривале правління Путіна не було повністю успішним.

– Ці відверті нападки можуть свідчити про розбіжності між провоєнною “ДНР”, ветеранськими громадами та Путіним, – припускають в ISW.

Аналітики нагадали, що російські ветерани та проксі-спільнота давно попереджали Кремль про недоліки військової кампанії, але згуртувалися навколо Путіна, вірячи, що вдасться щонайменше окупувати Донбас.

Перші свідчення розбіжностей почали потрапляти до мережі ще влітку.

Так, зокрема, у серпні було оприлюднено відео про те, що бойовики підрозділу так званої ЛНР відмовлялися брати участь у наступальних операціях у Донецькій області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 291-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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