Російському диктатору Володимиру Путіну потрібна екстрена операція на товстій кишці після падіння зі сходів.

За даними видання DailyStar, під час інциденту президент РФ пошкодив куприкову кістку. Але після падіння у диктатора з’явилися й нові проблеми зі здоров’ям.

– Путіну зроблять просту хірургічну операцію. Падіння зі сходів минулого тижня, яке призвело до забиття куприка, не залишилося непоміченим і спричинило нові проблеми, не пов’язані безпосередньо із забоєм, – йдеться у виданні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Путін нібито послизнувся, спускаючись зі сходів у своєму московському будинку. Він впав на куприкову кістку, а потім перекинувся на бік і сповз ще на дві сходинки.

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