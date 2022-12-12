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Факти / Світ / Росія

Путін перенесе термінову операцію після падіння зі сходів – ЗМІ

Валентина Чорна, редакторка стрічки
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путін
Фото: Getty Images

Російському диктатору Володимиру Путіну потрібна екстрена операція на товстій кишці після падіння зі сходів.

За даними видання DailyStar, під час інциденту президент РФ пошкодив куприкову кістку. Але після падіння у диктатора з’явилися й нові проблеми зі здоров’ям.

– Путіну зроблять просту хірургічну операцію. Падіння зі сходів минулого тижня, яке призвело до забиття куприка, не залишилося непоміченим і спричинило нові проблеми, не пов’язані безпосередньо із забоєм, – йдеться у виданні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Путін нібито послизнувся, спускаючись зі сходів у своєму московському будинку. Він впав на куприкову кістку, а потім перекинувся на бік і сповз ще на дві сходинки.

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Сьогодні стало відомо, що Путін скасував свою щорічну пресконференцію вперше за 10 років.

Речник Кремля Дмитро Пєсков не став називати причину, через яку диктатор відмовився від своєї традиції, але заявив, що лідер РФ “регулярно спілкується з пресою, у тому числі із закордонними візитами”.

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