Грудень, 13 в 9:12

Продовження війни в Україні й надалі підриватиме геополітичні зусилля російського президента Володимира Путіна по всьому світу.

Так вважають аналітики американського Інституту вивчення війни ISW.

У Міноборони Великобританії раніше заявили, що 11 грудня Путін підписав закон про виділення понад 9 трлн рублів (приблизно 143 млрд доларів) на оборону, безпеку та правоохоронну діяльність у бюджеті на 2023 рік. За даними Світового банку, ця сума становить близько 8% валового внутрішнього продукту Росії у 2021 році.

Зараз дивляться

Витрати Росії на оборону значно зросли і становитимуть понад 30% всього бюджету Росії на 2023 рік.

Таким чином, російський бюджет продовжує виснажуватися через війну в Україні, і цілком імовірно, що у Путіна не вистачатиме фінансування на інші міжнародні чи внутрішні кампанії.

ISW вже давно вважає, що РФ перекидають обладнання та персонал із Сирії та Нагірного Карабаху, і може відмовитись від інших бойових дій на користь продовження затяжної війни в Україні.

Але, мабуть, Путін не бажає жертвувати своїми геополітичними амбіціями у короткостроковій перспективі, тому ризикує стикнутися з фінансовими труднощами щодо продовження війни та глобальними кампаніями з проєктування влади.

Наприклад, Путін намагається відновити позиції Росії у Центральній Азії, але створення тристороннього союзу між Росією, Казахстаном та Узбекистаном відмовилося провальним.

Крім того, кількох відомих російських блогерів розкритикували Кремль за виділення майже 6 млрд рублів (близько 95,5 млн доларів) на розвиток російськомовних шкіл у Таджикистані. Блогери вважають, що Москва неефективно використовує свою “м’яку силу” в Таджикистані, що ще більше ставить під сумнів необхідність таких витрат.