РФ розширює поняття тероризму для виправдання війни в Україні та внутрішніх репресій – ISW

Грудень, 14 в 10:46

Протягом останніх двох десятиліть Росія розширює поняття тероризму в законодавстві, зокрема в грудні цього року Держдума запропонувала нові поправки до Кримінального кодексу РФ, які прирівнюють диверсію до теракту.

– ФСБ перейшла від визначення діяльності ісламістських бойовиків на Кавказі як тероризму до орієнтації тероризму навколо концепції українських “диверсантів”, – пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Вони нагадали, що напередодні глава ФСБ Олександр Бортніков пов’язав зростання “терористичної” активності в РФ у 2022 році із СБУ, що нібито працює за підтримки Заходу.

– Російська влада використовує зброю на тлі війни в Україні, щоб виправдати розширення законодавства про тероризм під виглядом захисту внутрішньої безпеки. Такі заходи, ймовірно, нададуть російським спецслужбам більшу свободу в придушенні внутрішнього інакомислення, – наголошують американські експерти.

Європарламент 23 листопада проголосував за резолюцію про визнання Російської Федерації державою-спонсором тероризму.

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В документі також є заклик до Ради ЄС включити російську ПВК Вагнера до переліку осіб та груп, що залучені до терористичної діяльності, і притягнути до відповідальності держави та окремих осіб, які підтримують збройну агресію Росії, а також посилюють її військову міць.

Джерело: ISW