В РНБО відреагували на мрії Кремля про “захоплення” Одеси та Чернігова

Грудень, 14 в 18:00

Через нездатність взяти під контроль захоплені території Кремль вимушений змінити риторику в бік озвучування намірів хоча б стримати ситуацію на Донбасі.

Так у Центрі протидії дезінформації при РНБО прокоментували слова секретаря російського диктатора Дмитра Пєскова про “захоплення” Одеси та Чернігова.

Ватажок терористів із угрупування “ДНР” Денис Пушилін заявив, що нібито “Одеса та Чернігів мають бути звільнені”. Але Пєсков, реагуючи на слова кремлівської маріонетки, заявив про складну ситуацію в окупантів у Донецькій області.

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— Питання про можливість приєднання Одеси та Чернігова залежатиме від вибору громадян… Першочерговим завданням є захист людей у “ДНР” і “ЛНР”, – сказав Пєсков.

У ЦПД підкреслюють, що слова Пєскова є черговим доказом того, що окупанти мали на меті загарбати всю Україну і йти з війною далі на Захід.

— Але дане висловлювання офіційного рупора Кремля свідчить про те, що загарбання Чернігова та Одеси наразі не є пріоритетом “спецоперації”. Через нездатність взяти під контроль загарбані території, Кремль вимушений змінити риторику в бік озвучування намірів хоча б стримати ситуацію на Донбасі, – пояснюють у ЦПД.

Водночас у ЦПД зазначили, що окупаційні війська не залишають спроби наступу в Донецькій області на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Скріншот: MSNBC