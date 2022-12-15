Грудень, 15 в 17:43

Головними стратегічними цілями Російської Федерації залишаються захоплення всієї території України та недопущення її євроатлантичної інтеграції.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов.

– Кремль усвідомлює, що у короткостроковій перспективі досягти перемоги у війні неможливо, тому прагне перевести конфлікт у тривале збройне протистояння, спрямоване на виснаження України та наших партнерів, – сказав він.

За його словами, з метою примусу України до переговорів, а також створення стратегічної паузи для відновлення та накопичення своїх сил загарбники не послаблюють психологічного та економічного тиску на Україну, насамперед шляхом завдання ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури.

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Громов також запевнив, що у найближчій перспективі основні зусилля російської армії будуть зосереджені на встановленні повного контролю над Донецькою та Луганською областями.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що росіяни готують близько 200 тис. нових військових. Він висловив упевненість, що вони спробують знову напасти на Київ.

За словами головнокомандувача, навіть якщо росіяни недостатньо добре оснащені, вони все одно становлять проблему для ЗСУ. За його даними, у росіян є резерв 1,2-1,5 млн осіб.

Джерело: брифінг в Military Media Center