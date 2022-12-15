Грудень, 15 в 12:43

Російським окупантам довелось змінити плани через успіхи українських військових на Сході та Півдні України. Так, агресори зосередились на спробах захопити Луганську та Донецьку області.

Про це на брифінгу 15 грудня повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

– З огляду на успіхи наших військ на Харківському та Херсонському напрямках воєнно-політичне керівництво РФ було змушене внести відповідні зміни у свої оперативні плани щодо захоплення України, – розповів Громов.

Він додав, що окупанти зосередились на Донецькій та Луганській областях для того, щоб повністю захопити їх.

Зараз дивляться

– В найближчій перспективі основні зусилля ворога будуть зосереджені на виконанні стратегічного завдання щодо встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями, – резюмував представник Генштабу ЗСУ.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що українські бійці продовжать контрнаступ, щойно дозволить погода.