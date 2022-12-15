РФ може розпочати широкомасштабний наступ на початку 2023: ISW назвав напрямки

Грудень, 15 в 11:03

Американський Інститут вивчення війни (ISW) назвав напрямки, звідки війська РФ можуть спробувати розпочати широкомасштабний наступ на початку 2023 року.

Як зазначається, міністр Дмитро Кулеба 13 грудня заявив, що такі показники, як зусилля Росії щодо мобілізації, призов та переміщення важкого озброєння свідчать, що Росія може готувати широкомасштабний наступ в січні та лютому 2023 року.

– Заява Кулеби узгоджується з давньою оцінкою ISW про те, що зимові місяці прискорять темпи операцій з обох сторін, – наголосили аналітики.

Вони вважають, що найлегше для військ РФ в найближчі місяці відновити наступальні операції на двох основних напрямках просування – вздовж кордону Харків-Луганськ на північному сході України або в Донецькій області.

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– Схоже, що російські війська переміщують важку техніку з тилових районів Луганської області до районів поблизу нинішньої лінії фронту – вздовж кордону Харківської та Луганської областей – та переформували й повторно консолідували своє угруповання сил уздовж цієї лінії, – кажуть в ISW.

Наразі окупанти проводять обмежені наступальні дії вздовж цієї ж лінії, зокрема – задля повернення втрачених позицій на заході від Кремінної.

Також російські війська можуть сподіватись почати наступ у західній частині Донеччини, для того, щоби розвинути незначний прогрес, якого досягнули у листопаді в районі Вугледар-Павлівки.

– ISW продовжує оцінювати, що російські війська прагнуть завершити захоплення всієї Донецької області, і потенційні майбутні наступи на заході Донецької області можуть бути спрямовані на доповнення до поточних наступальних операцій на західних околицях міста Донецьк та навколо Бахмута, – йдеться в аналітиці.

Однак ISW зазначає, що незважаючи на потенціал нових наступальних операцій, російські бойові можливості, як і раніше, деградовані, а російські війська навряд чи зможуть захопити стратегічно важливу територію найближчими місяцями.

Джерело: ISW