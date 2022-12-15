У Росії поліція склала протокол на матір читинця, якого оштрафували за переказ сну із Зеленським

Грудень, 15 в 18:07

У російському місті Чита поліція склала протоколи про нібито дискредитацію армії Росії та образу президента РФ Путіна на Неллі Лосєву.

Про це повідомляє Сибирь.Реалии з посиланням на сина жінки Івана Лосєва, якого раніше оштрафували за критику мобілізації та переказ сну за участю президента України Володимира Зеленського у соцмережах.

Приводом для протоколів стали лайки Неллі Лосєвої до двох постів в Однокласниках, у яких йдеться, що “Путін х*йло”, а Крим належить Україні.

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За словами сина, поліція не дала сфотографувати матеріали справи, тому подробиці невідомі. Співробітники мають намір повторно викликати Лосєву до відділу наступного тижня.

Зазначимо, що 8 грудня Центральний районний суд Чити оштрафував на 30 тис. рублів Івана Лосєва за публікації в Instagram після початку мобілізації.

Серед них був переказ сну із президентом України Володимиром Зеленським, у якому використовувалась фраза Слава Україні.

Сам Лосєв не зміг потрапити на засідання, оскільки не був вчасно повідомлений про дату та початок слухання.