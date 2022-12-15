Грудень, 15 в 7:37

Президент РФ Володимир Путін відклав своє щорічне звернення до Асамблеї Російської Федерації, оскільки, швидше за все, не впевнений у своїй здатності формувати російський інформаційний простір на тлі чим раз більшої критики його поведінки у світлі війни в Україні.

Так вважають аналітики американського Інституту вивчення війни ISW.

Послання президента Федеральним зборам російській Держдумі і Раді Федерації є щорічну промову, внесену до Конституції Росії. Подібне послання виголошує президент США Федеральним зборам.

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Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін може виступити зі зверненням до зборів Федерації у 2023 році. Пєсков закликав росіян припинити ворожити на кавовій гущі щодо звернення президента.

Путін виступив зі своїм останнім зверненням наприкінці квітня 2021 року.

Аналітики також вважають, що Путін може бути не впевнений у своїй здатності виправдати ціну війни внутрішніми та глобальними справами Росії.

Джерело в російських ЗМІ відзначило, що звернення вимагає серйозної підготовки з боку президента та його апарату, оскільки зазвичай у ньому зачіпаються плани з усіх аспектів життя російського суспільства — економіки, освіти, збройних сил, глобального партнерства тощо.

Путін раніше намагався представити анексію частково окупованих Херсонською, Запорізькою, Донецькою та Луганською областями 30 вересня як велику перемогу.

Відхід російських військ із Херсона сильно розлютив націоналістичних ідеологів, які почали сумніватися у прихильності Путіна та його здатності створити “Велику Росію”.

У розвідці Міноборони Великої Британії вважають, що причиною скасування пресконференції Путіна є антивоєнні настрої у суспільстві.