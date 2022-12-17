Грудень, 16 в 22:12

Колишній командир убитого кувалдою ув’язненого Євгена Нужина із загону ПВК Вагнера, Андрій Медведєв, що йому відомо про десять випадків, коли вагнерівці стратили своїх найманців.

Про це Медведєв розповів виданню The Insider.

За його словами, найманці ПВК, які відмовилися брати участь у бойових діях, були розстріляні, а на деяких стратах Медведєв був присутній особисто.

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Екскомандир ПВК каже, що двоє з десяти страчених, про яких йому відомо, не були колишніми ув’язненими.

Про один із випадків убивства “відмовників” він розповів докладно:

– Вони дістали поранення і поїхали в госпіталь під Первомайськом, і звідти спробували втекти. Їх взяли на кордоні, на блокпості. Приїхала група МЕД – і (їх, – Ред.) розстріляли, – каже він.

Медведєв пояснив, що група МЕД – окремий підрозділ при службі безпеки ПВК Вагнера.

– Вони займаються обнуленням: забирають хлопців і (вбивають, – Ред.) або в публічний спосіб, або в непублічний, як із Нужиним було, – розповів він.

Екскомандир ПВК каже, що Нужин служив у його підрозділі.

– Він приїхав із колонії, я особисто його заводив на позицію, коли він перейшов на інший бік. Мене того дня контузило, і мене евакуювали в госпіталь. Наступного дня приїжджали есбешники (Служба безпеки ПВК Вагнера, – Ред.) і ставили мені запитання щодо цього персонажа, – розповів Медведєв у коментарі The Insider.

Колишній командир вагнерівців стверджує, що завербовані найманці не отримують гроші, ба більше, їхні родичі теж не отримують обіцяних виплат за загиблих.

– У нас половина бійців, які були евакуйовані, їх офіційно подавали як безвісти зниклих. Для чого це робиться? Щоб не платити за страховим випадком за смерть, тому що жодне страхове агентство ніколи не покриє таку кількість втрат, жодне страхове агентство не візьме на себе таке, – розповідає він.

За даними The Insider, зараз Медведєв знаходиться у бігах. Він повідомив виданню, що його переслідують найманці ПВК Вагнера.

Медведєв стверджує, що у нього є відео страти найманців в Алчевську (Луганська область, – Ред.) і якщо з ним щось трапиться, це відео буде опубліковано. На цьому відео, як розповів Медведєв, страчують двох ув’язнених за відмову воювати.

За його словами, коли він утік, усіх, хто воював із ним, затримали.

Нагадаємо, Євген Нужин – це ув’язнений, який уклав контракт із ПВК Вагнера і вирушив на війну проти України. Згодом він здався в полон і звідти дав кілька інтерв’ю, де розповів, що не підтримує війну і хоче залишитися в Україні.

13 листопада в соцмережах поширили відео, на якому Нужина вбивають кувалдою. Пізніше з’ясувалося, що Нужина обміняли на українських полонених і видали вагнерівцям.

На початку грудня The Insider стало відомо про смерть засудженого Віктора Севальнєва, який командував 7-ю мотострілецькою ротою так званої народної міліції “ЛНР”. Він зателефонував дружині з госпіталю і повідомив їй, що його везуть на розстріл за те, що солдати його роти дезертирували.

Буквально через кілька днів дружині повідомили про те, що він загинув, і попросили забрати тіло.

Правозахисниця Ольга Романова в інтерв’ю виданню “Можем объяснить” говорила, що особисто їй відомо про 40 страт ув’язнених, які вирушили на війну.

Сам Євгеній Пригожин, який володіє ПВК Вагнера, під час вербування ув’язнених попереджав їх про розстріли за дезертирство.

Крім “страти” Нужина, в соцмережах було опубліковано ще один відеоролик 2017 року, де вагнерівці в Сирії розправляються з дезертиром із сирійської армії за допомогою кувалди.

Згідно зі звітом аналітичної компанії NewsGuard, за час війни в TikTok з’явилося приблизно 160 роликів, які показували або вихваляли акти насильства, які здійснюють найманці ПВК Вагнера.

Раніше депутати Європарламенту від різних партій закликали Євросоюз занести ПВК Вагнера до списку терористичних організацій. У відповідь на це Пригожин передав до Європарламенту забруднену бутафорською кров’ю кувалду з гравіюванням ПВК “Вагнер”.