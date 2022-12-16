Грудень, 16 в 17:19

США вважають, що санкції вже мають істотний вплив на Росію. Зокрема, агресор відчуває нестачу коштів та ресурсів для ведення війни.

Про це розповів координатор із санкційної політики Держдепу США Джеймс О’Браєн.

– По-перше, бачимо, що санкції шкодять Росії на полі бою. Росія веде статичну війну, що повільно розвивається. Їй не вистачає сучасних засобів зв’язку, оптики, високоточних матеріалів, необхідних для швидкої боротьби, і значною мірою це пов’язано з тим, що Росія зробила себе вразливою для експортного контролю та санкцій, – зазначив він.

Другий аспект, за словами О’Браєна, полягає в тому, що із $630 млрд російських коштів на банківських рахунках, 300 млрд заморожені, і Росія витрачає решту.

Зараз дивляться

– Ми вважаємо, що Росія витратила понад $80 млрд лише у перші місяці цієї війни. І, на додачу, можна бачити скорочення у бюджеті. Вони нещодавно втратили свій найцінніший ресурс – можливо, до 900 тис. росіян виїхали з країни через мобілізацію, санкції і війну, – додав він.

Посадовець наголосив, що Росії набагато важче імпортувати і виробляти всередині країни все необхідне для ведення війни.

– Хоча вони трохи заробляють з продажу нафти, газу та добрив, вони не можуть купити багато чого необхідного для сучасного ведення війни. Так, станом на вересень імпорт напівпровідників впав на 70%, – наголосив О’Браєн.

США вважають, що у найближчі роки економіка РФ скоротиться щонайменше на 16%, а до 2030 року – на 20%.

О’Браєн додав, що у Кремлі шукають способи обходити санкції через інші країни.

– Наш сигнал дуже чіткий: якщо будь-яка компанія надає Росії підтримку у тому, щоб обходити санкції, вона сама підставляється під санкції. Ми доносимо цей сигнал до бізнесу не лише у партнерських країнах, але й у Китаї, Туреччині, Індії та інших, – сказав він.

Джерело: Держдепартамент США