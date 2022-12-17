Ракетні удари по Україні не покращать наступальний потенціал російських військ – ISW

Грудень, 17 в 11:02

Російські війська, ймовірно, посилюють ракетні удари по Києву, щоб спричинити суспільне невдоволення, але навряд чи це зламає волю громадян України, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Більше того, на їхню думку, ракетні атаки не покращують спроможність російських військ проводити наступальні операції на території України.

– Російські удари продовжують становити серйозну загрозу для українського цивільного населення, незважаючи на те, що вони не покращують здатність Росії проводити наступальні операції, – зазначають у ISW.

РФ 16 грудня провела чергову масовану ракетну атаку по енергетичній інфраструктурі країни.

Зараз дивляться

За даними Генштабу, силам протиповітряної оборони вдалося збити 60 із 76 російських ракет, серед яких 72 крилаті ракети типу Х-101, Калібр і Х-22, а також 4 керовані ракети типу Х-59/Х-31П.

У районі Києва та області знищили 37 із 40 ракет.

Водночас російські ракети пошкодили дев’ять об’єктів енергетичної інфраструктури та кілька житлових будинків у Житомирській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Джерело: ISW