Грудень, 18 в 15:41

Кремль намагається реабілітувати імідж Міноборони РФ та особисто Володимира Путіна, зображуючи його компетентним лідером.

Як зазначає американський Інститут вивчення війни (ISW), для цього адміністрація російського диктатора оголосила про його зустріч з об’єднаним штабом Збройних сил Росії 17 грудня. Розповідалося, що Путін протягом дня працював там і заслухав доповіді про перебіг “спеціальної військової операції” в Україні, провів нараду з об’єднаним штабом і окрему нараду з командувачами.

Міністерство оборони Росії та ЗМІ опублікували відеозаписи засідання об’єднаного штабу, на яких видно, що на ньому були присутні начальник Генерального штабу Збройних сил Росії генерал армії Валерій Герасимов, міністр оборони Росії генерал армії Сергій Шойгу та командувач Об’єднаної групи військ в Україні генерал армії Сергій Суровікін.

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На думку аналітиків, це робиться для того, щоб на фоні реальних невдач на фронті та зростання невдоволення серед населення зобразити Путіна компетентним лідером. А також показати російське Міноборони як організовану, єдину й ефективну військову структуру і захистити вище командування російських Збройних сил від подальшої критики.

У ISW вважають, що Кремль намагається реабілітувати імідж російського МО на противагу зростаючому впливу провоєнних ультранаціоналістичних діячів, насамперед глави Чечні Рамзана Кадирова і фінансиста групи Вагнера Євгена Пригожина, а також їхніх паралельних військових структур.

Водночас аналітики називають ці спроби нежиттєздатними – бо конфлікт між Міноборони РФ та ультранаціоналістичною провоєнною спільнотою все одно зростатиме.

Крім цього, в російській адміністрації Путіна намагаються зобразити народним лідером, використовуючи безглузді заходи, як урочисте відкриття центру з розведення індиків, святкування ювілеїв державних корпорацій і відкриття відремонтованої автомагістралі.

Кремль намагається зобразити Путіна вісником добрих новин та дистанціювати його від невдач російської армії та інших поганих подій, зазначають в ISW.