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Факти / Світ / Росія

Попри запрошення і всі документи: Норвегія не дає візи росіянам – ЗМІ

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
російський паспорт
Фото: Depositphotos

Влада Норвегії перестала видавати росіянам візи навіть із запрошеннями норвезьких організацій.

Про це російські правозахисники та громадські організації повідомили виданню Barents Observer.

Про відмови розповіли Гельсінський комітет Норвегії, художня інституція Terminal B і російсько-норвезький проєкт допомоги онкопацієнтам. У візах відмовили навіть тим росіянам, запрошення для яких складав державний Норвезький Баренцівський Секретаріат.

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Росіянам не тільки відмовляють, а й ускладнюють сам процес подачі документів на візу – на нього дуже важко записатися.

Попри подробиці в запрошувальних документах, громадянам РФ не вдається отримати візу.

9 вересня Єврокомісія випустила інструкцію з конкретними рекомендаціями щодо видачі віз з окремо обумовленими винятками.

Росіяни скаржаться, що візи все одно не дають навіть у виняткових випадках.

Нагадаємо, наприкінці вересня Фінляндія закрила кордони для російських туристів.

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Джерело: Barents Observer

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